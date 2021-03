Histórico de Colo-Colo alabó a Daniel Gutiérrez tras su debut en la defensa: “Demostró que tiene condiciones”

Un empate sin goles registraron Colo-Colo y Unión La Calera en la primera fecha del Campeonato Nacional, en lo que fue el debut del defensor de 18 años Daniel Gutiérrez en el cuadro albo.

El joven jugador tuvo su opción de jugar como titular con la camiseta del cacique ante la ausencia de Maximiliano Falcón por suspensión, respondiendo correctamente cada vez que fue exigido.

Sobre este debut se refirió el histórico defensa del popular Leonel Herrera Rojas, quien en conversación con En Cancha, aseguró que su personalidad en el campo de juego lo sorprendió. “Me sorprendió por la personalidad que tiene. Es muy tranquilo para jugar, a pesar de que no le tocó mucho trabajo. Las veces que intervino, no tuvo problemas. Tuvo mucha visión para salir jugando y fue rápido en los cruces“, señaló.

Además, Herrera manifestó que su rendimiento dependerá de quien lo acompañe al lado en defensa y aseguró que la llegada de Fabricio Formiliano tapará a Gutiérrez. “Depende del compañero que tengas al lado. Los centrales generalmente ordenan a los que juegan más adelante. Hay otros que no hablan, pero si tienes al lado a alguien con experiencia ayuda mucho, es más fácil”, sostuvo.

“Quinteros pidió un central y quiere que le llegue luego, el que va a pagar las consecuencias va a ser el chico Gutiérrez. Lo van a sacar a él, no se van a atrever a sacar a Falcón o Zaldivia“, aseguró.

Finalmente, el recordado defensor albo indicó que “Gutiérrez demostró que tiene condiciones. Si (Quinteros) se la juega por él, no tiene por qué sacarlo y tiene que darle confianza. Lo tiene que seguir confirmando, se va a mandar una embarrada y es normal, todos se las mandan. Lamentablemente, hace años que no tenemos a un chico de las divisiones inferiores de titular en la defensa”.

El siguiente desafío de Colo-Colo será en El Salvador, donde deberá medirse con Cobresal el próximo sábado 3 de abril a las 20:30 horas, duelo en el cual Gutiérrez volvería a ser parte de la oncena estelar ante las bajas de Falcón y Felipe Campos.