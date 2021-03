Gustavo Poyet no lo duda: Sufrí mucho más contra Ñublense que contra Colo Colo

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, analizó lo que fue la victoria por la cuenta mínima de su escuadra ante Ñublense en Chillán, en duelo que fue válido por la primera fecha del Campeonato Nacional.

Al respecto, el DT comenzó diciendo en conversación con TNT Sport que “era importante ganar. Es muy interesante lo que ocurrió, ya que en ningún país del mundo había vivido una situación donde el campeón juega el primer partido contra el equipo que sube de la otra división”.

En esa línea, el DT añadió: “Yo no pude ver el gol, ni siquiera capté que había entrado. Pero me voy conforme por el nivel de los jugadores, aunque complicado porque perdimos a dos futbolistas en la primera mitad. Aquello te ata de pies y manos para las modificaciones que teníamos que hacer en la segunda mitad”.

“Sufrí mucho más hoy (contra Ñublense) que en el partido por la Supercopa (ante Colo Colo), es raro. Siento que tenemos que trabajar mucho y seguir creciendo y convenciendo”, agregó.

Finalmente, Poyet manifestó que “hoy yo estaba convencido que Diego Buonanotte iba a tener una oportunidad buena, pero las lesiones no me dejaron. Menos mal que no se lo dije antes, porque el jugador la pasa mal”.