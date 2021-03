Gustavo Quinteros tras el empate ante La Calera en el Monumental: “Hicimos todo para ganarlo ante el subcampeón del fútbol chileno”

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró conforme tras la igualdad de su escuadra sin goles ante Unión La Calera en el Estadio Monumental, partido que significó el estreno de ambos equipos en el Campeonato Nacional.

En conversación con TNT Sport, el DT comenzó diciendo que “estoy conforme, porque hicimos todo para ganarlo ante el subcampeón del fútbol chileno. Ellos se metieron atrás y más aún cuando quedaron con un jugador menos”.

En esa línea, añadió que “nosotros perfectamente podríamos habernos quedado con los tres puntos, pero fallamos en la puntada final en al menos tres jugadas”.

¿Falta de refuerzos? “Lo ideal es tener el equipo completo antes de iniciar la pretemporada para ganar el Campeonato. Por lo que veo aún no se concretan los fichajes, que los traigan pronto, aunque son decisiones que toman los dirigentes”, añadió el estratego del Cacique.

¿Regreso de Matías Zaldivia? “Hoy Matías arriesgó mucho. Jugó casi 50 minutos y venía de una lesión complicada. Terminó realizando un gran partido”, argumentó.

¿Piensa en alguna salida del club por la falta de refuerzos? Yo no me voy a mover de Colo Colo, porque vine en el momento más difícil y ahora solo quiero tener un equipo competitivo. Si no me fui antes, es imposible que me vaya ahora“, cerró.