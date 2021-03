Pablo Galdames y su objetivo en la Roja: “Espero ser un seleccionado regular en este proceso”

Este viernes, la Selección Chilena tendrá su primer partido amistoso al mando del nuevo entrenador, Martín Lasarte, donde la Roja enfrentará a Bolivia en el estadio El Teniente de Rancagua, a las 22:00 horas.

En conferencia de prensa, Pablo Galdames, quien ya había manifestado su alegría por estar en la convocatoria, resaltó lo que viene haciendo con Vélez Sarsfield. “Estoy muy contento de estar acá, me pilla en un buen momento, porque tengo mucha continuidad en un fútbol competitivo como es el argentino. Estoy disfrutando de estar acá con mis compañeros, entrenando en Pinto Durán, así que disfrutando de todo esto que está pasando”.

Además, el mediocampista confesó que su objetivo es ser nominado frecuentemente a la Roja. “Son oportunidades que se presentan y que uno tiene que aprovechar. Esta nómina me pilla en un muy buen momento personal, espero ser un seleccionado regular en este proceso y voy a trabajar para eso. Estos partidos son una prueba y estoy preparado para afrontar ese desafío y demostrar que sí puedo ser una opción a lo largo de este proceso”.

Galdames también explicó por qué cree que no fue tan considerado por Reinaldo Rueda en el período anterior. “Son decisiones que toman los entrenadores que están a cargo, el entrenador que estaba antes, siempre dijo que los jugadores necesitaban tener continuidad, quizás yo en ese momento no tenía la continuidad que él creía necesaria, así que siempre me lo tomé con mucha calma. Sus palabras siempre fueron de motivación para mí para esforzarme en mi equipo y creo que esta convocatoria la tomo como un premio a todo el esfuerzo que he hecho en estos años en Argentina”.

El futbolista de Vélez aseguró que como grupo están mentalizados en ir a la Copa del Mundo. “Obviamente estamos todos esperanzados con la ilusión de la clasificación al Mundial de Qatar, hay un grupo de jugadores con experiencia y trayectoria para conseguir ese objetivo. Hemos hecho trabajos de mucha intensidad, con algunos detalles defensivos que él busca aplicar, de ritmo y control de juego. El grupo está muy esperanzado y con muchas ganas. Vamos a afrontar el viernes este partido como se debe, porque va a ser un especie de punta pie y va a ser muy importante hacer un buen partido”, sentenció.