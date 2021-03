Ricardo Noir y el momento de la UC: “Siempre me alegra que le vaya bien”

En un verdadero partidazo, en especial en el segundo tiempo, Universidad Católica impuso sus términos ante Colo Colo y se quedó con la Supercopa 2020 tras vencer por 4-2 en el Estadio Nacional.

Tras las celebraciones en el Estadio Nacional, el entorno estudiantil celebró un nuevo título y a los festejos se sumó el exdelantero de los “cruzados”, Ricardo Noir.

En conversación con ADN Deportes, el argentino comentó que “me alegra que le vaya siempre bien a la Universidad Católica, viví un año espectacular cuando estuve”, partió comentando.

“Me tuve que ir obligado, todos querían que no me fuera, pero no podían hacer uso de la compra del pase a Racing. Yo tenía fe de que iba a seguir un año y medio más, estaba super feliz, estaba cómodo en el club, muy a gusto en la ciudad, el cariño que me brindan día a día me hace echar de menos todo“, complementó sobre su salida de la UC.

Sobre lo que es vestir la camiseta de Universidad Católica, Noir sostuvo que “en Católica tienes todo para estar muy bien“, resumió Noir.

Al cierre, tuvo palabras para las exigencia que se le pide a la UC a nivel internacional: “creo que siempre le tocan grupos muy difíciles, para salir campeón tienes que ganarles a todos, pero es muy difícil competir con grandes instituciones como las brasileñas o argentinas”, finalizó.