Marcelino Núñez y la victoria de la UC en la Supercopa: “Estaba con la fe que lo íbamos a dar vuelta”

Universidad Católica consiguió su tercera Supercopa, tras imponerse ante Colo-Colo por 4-2 en el Estadio Nacional. Uno de los goles cruzados fue obra de Marcelino Núñez.

El mediocampista, que contrajo matrimonio en la previa del partido, conversó con Los Tenores sobre este nuevo logro con la UC. “Muy contento, no alcanzamos a disfrutar de la celebración del casamiento, lo pasamos muy bien en familia. Es un paso muy importante el de sumar otro título con Católica, lo más lindo debutar en un clásico y otro regalo más que es marcar un gol y la remontada que fue muy especial“.

Núñez destacó lo importante que fueron las variantes en la segunda etapa y aseguró que él tenía confianza de hacer las cosas bien ante los albos. “El profe atinó a los cambios, como muchos compañeros pudimos remar desde el mismo lado, yo nos veía con esta copa, aunque el mérito es de mis compañeros que hicieron un buen trabajo en el primer tiempo y en el segundo que destacamos más. En los primeros cambios, cuando entramos, yo estaba con la fe que lo íbamos a dar vuelta, yo les decía a los cabros que íbamos a ser la solución, cuando entramos fuimos a animar más a los compañeros”.

Además, el futbolista de Universidad Católica comentó la posición en que se siente más cómodo en la cancha. “Me acomoda siempre pisar harto el área, me gusta hacer hartos goles y quedar perfilado. Me gusta jugar por ambas bandas, en general estoy a disposición del profe, por ejemplo si faltaba un lateral y me puso ahí. De seis también me siento muy cómodo, pero el puesto que me acomoda es más de ocho, porque me gusta rematar harto y llegar al área chica”.

Núñez también confesó a qué jugadores observa para perfeccionar su pegada en el tiro libre. “He visto muchos pateadores, Román, Ronaldinho, Pirlo, el mismo Verón, Beckham. Cada día voy viendo cosas nuevas, cómo pegarle colocado, con empeine. Cuando estuvo Gustavo Quinteros, el ayudante me decía que tenía la misma caminada de Verón, eso da alegría“.

Finalmente, el canterano cruzado valoró lo que ha hecho el club para fomentar la participación de los canteranos. “Yo creo que Católica ha hecho, desde mucho tiempo, un buen trabajo con los juveniles, a mí me han dado muchas oportunidades, hemos actuado bien, lo poco que hemos participado, lo hemos hecho de la mejor manera, hay que darle las gracias a los referentes de Católica por la experiencia, eso nos ha ayudado a crecer como jugadores”, sentenció.

Universidad Católica debutará en el campeonato nacional ante Ñublense, el domingo a las 19:30 horas en el Bicentenario Nelson Oyarzún.