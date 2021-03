Revivirán la última final: Así quedaron sorteados los cuartos de final de la UEFA Champions League

En horas de este viernes fueron sorteados los cuartos de final de la UEFA Champions League, la cual dejó llamativos e interesantes cruces.

Uno de los más atractivos es el que disputarán el Bayern Múnich, actual campeón, ante el París Saint Germain, reviviendo la última final del certamen, donde los “Bávaros” se quedaron con la “orejona” tras vencer por la mínima a la escuadra francesa.

Otro de los duelos que se llevará todas las miradas es el que disputarán el Real Madrid ante Liverpool. La última vez que se enfrentaron fue en la recordada final de la Liga de Campeones en la temporada 2017-2018, donde los “Merengues” se quedaron con el título.

Otra de las llaves será la que disputarán el Manchester City de Josep Guardiola ante el Borussia Dortmund, en la cual los ingleses intentarán seguir avanzando hasta una histórica final.

El último duelo lo animarán el Porto y el Chelsea, quienes vienen de dejar eliminados a la Juventus y al Atlético Madrid respectivamente.

Los partidos de ida en esta fase se jugarán el 6 y de abril, mientras que las revanchas tendrán lugar la semana siguiente del 13 y 14.

Quarter-finals set ✅

