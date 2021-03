De Paul y eliminación en Copa Libertadores: “Se sacaron cosas positivas, pero la bronca de no clasificar es mucho más”

Durante esta jornada, Universidad de Chile arribó al país luego de quedar eliminado en Copa Libertadores a manos de San Lorenzo de Almagro.

Quien conversó con la prensa fue el portero y capitán de la U, Fernando de Paul, quien afirmó que se sacaron muchas cosas positivas, pero que hay más bronca por no clasificar. “Se sacaron cosas positivas, que debutaran muchos chicos es muy bueno, que hemos sido competitivos en los dos partidos también es muy bueno, pero la bronca de no clasificar es mucho más, porque nosotros estábamos muy ilusionados”, señaló.

Además, valoró la entrega de los juveniles y volvió a lamentar el no haber podido avanzar de ronda. “Ellos asimilaron muy rápido el mensaje que le dio el cuerpo técnico, eso quiere decir que están trabajando de muy buena manera en su serie, ya venían preparados, es algo para destacar el trabajo que se está realizando en las series menores”, afirmó el “Tuto”.

“Nosotros no íbamos en busca de una derrota, íbamos en busca de la clasificación. Lamentablemente no lo logramos, pero sabíamos que era un partido complicado. Veníamos con muchas dificultades por todo lo que nos había pasado, pero creo que en líneas generales fue una llave pareja, donde acá fuimos superiores, pero en definitiva no se consiguió lo esperado”, sentenció el portero.

Ahora, Universidad de Chile berá mentalizarse en el Campeonato Nacional, el cual tiene una fecha tentativa de inicio para el fin de semana del 26 de marzo.