Natalia Campos y semifinal ante Ferroviária: “Tenemos que salir como si no hubiera mañana”

Una de las figuras en la Universidad de Chile Femenina en el último partido fue la arquera nacional Natalia Campos, quien atajó un penal en los minutos finales cuando iban 2-1, lo que permitió el paso de la U a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

La portera conversó en exclusiva con Los Tenores, donde reveló lo que vivió durante la sanción y el posterior disparo de la pena máxima. “En general soy un poco molestosa, pero en este caso la cancha no estaba en óptimas condiciones, y la jugadora no estaba poniendo el balón en el medio del punto penal, lo estaba poniendo por el lado”, señaló.

“Me gustó mucho que este oficio se convirtiera en un trabajo de equipo, porque al final estaba todo el equipo gritándole“, agregó la arquera.

“Sabía que era un momento importante y que si llegaban a hacer ese gol, se nos iban a venir con todo encima, así que sentí una responsabilidad súper importante y tratamos de manejarlo lo mejor posible, y lo bueno es que resultó todo”, sostuvo Campos.

Sobre su próximo rival, Ferroviária, con quienes cayeron en la fase de grupos, la jugadora de la U manifestó que el escenario es distinto, y que saldrán con todo en busca de la victoria. “Son escenarios muy distintos, el cansancio también se va acumulando. Son un equipo fuerte en los balones parados, nosotras no estuvimos finas en eso. Tres de sus cuatros goles fueron de balón detenido”, detalló.

“Ahora es muere muere, y tenemos que salir como si no hubiera mañana, porque prácticamente si no ganamos no existe un mañana acá. Vamos a salir a darlo todo“, sentenció.