Lo reemplazan y le avisan que le están robando la casa: el drama que vivió Ángel Di María en pleno partido del PSG

Una increíble e insólita situación le ocurrió al futbolista argentino Ángel Di María durante el partido entre el París Saint Germain y el Nantes por la Ligue 1 de Francia,

Resulta que el futbolista fue reemplazado en el segundo tiempo para que el club le anunciara que le estaban robando violentamente su casa que tiene en París.

“El jugador recibió la noticia del robo de su vivienda, luego de ser reemplazado a los 62 minutos, durante el encuentro que disputaba su escuadra ante el Nantes por la Ligue 1. Su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino solicitó el cambio del jugador y lo acompañó hasta los vestuarios para comunicarle lo acontecido“, consignan desde El Mercurio.

En esa línea, añaden que “los familiares del futbolista se encontraban en el domicilio al momento del robo, sin embargo, por fortuna no se habrían percatado de la presencia de los asaltantes, sino una vez que estos huyeron del lugar. Eso es lo que en un principio había preocupado más al trasandino”.

Cabe consignar que en conferencia de prensa, Pochettino señaló que “el grupo ya está preocupado, no sólo por la derrota, sino por otras cosas de las que seguramente ustedes ya tienen conocimiento. No es una excusa pero sí hubo una baja, no normal“.