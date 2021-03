Manuel Pellegrini y opción de Arturo Vidal en el Betis: “No tiene ninguna posibilidad”

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, realizó una conferencia de prensa en la previa al derbi frente al Sevilla por La Liga de España.

El “Ingeniero” se refirió a la opción de que Arturo Vidal llegue a los “Verdiblancos“, señalando que no hay ninguna posibilidad. “Creo que a uno como técnico, independiente de su nacionalidad, le gusta dirigir a buenos jugadores. Arturo Vidal tiene una gran trayectoria, pero no tiene ninguna posibilidad de llegar al Betis. Es uno de los mejores mediocampistas mundiales“, manifestó.

También comentó la situación de Claudio Bravo y sobre si volverá a Colo-Colo. “Lo veo muy contento en Sevilla, no sé si volverá a Chile en algún momento, pero no le veo con la intención de querer salir del Betis porque no esté jugando. Él está muy contento aquí también”, indicó.

“Lo de Claudio lo digo, pero también para los 25 jugadores del plantel. Uno tiene que elegir al que está en mejor momento, independientemente del nombre. El equipo está en buen momento. Él viene de un mes y medio de lesión, trabaja fuerte. Joel tiene que sentir que viene Claudio detrás le hace mejorar su rendimiento, y también enaltece a Claudio saber que la competencia es cada día“, sentenció Pellegrini.

El Real Betis se medirá este domingo en el derbi ante el Sevilla a contar de las 17:00 horas, donde, de ganar, podría meterse en puestos de clasificación a copas europeas.