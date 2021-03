Partido con historia: Manchester United recibirá al AC Milan por los octavos de final de la Europa League

Un partidazo se jugará durante este jueves en la UEFA Europa League, puesto que el Manchester United recibirá al AC Milan por los octavos de final del certamen.

Los “Diablos Rojos” se metieron a esta instancia tras dejar en el camino a la Real Sociedad por un global de 4-0. Además, vienen de quedarse con el clásico de Manchester luego de ganar por 2-0 al City.

Por su parte, los “Rossoneros” eliminaron al Estrella Roja tras igualar en el global por 3-3, siendo los goles de visita quienes le dieron la clasificación al Milan.

No obstante, la escuadra italiana tendrá una sensible baja, puesto que su delantero estrella Zlatan Ibrahimovic no estará presente por lesión.

En competiciones europeas, ambas escuadras no se sacan ventaja, ya que de 10 partidos, cada uno ha ganado 5 y no registran empates. En su último cruce (octavos de final de Champions League 2009-2010), el Manchester United derrotó en ambos partidos al Milan por marcadores de 3-2 en Italia y 4-0 en Inglaterra.

Este compromiso arrancará a contar de las 14:55 horas en Old Trafford, donde ambas escuadras buscarán sacar ventaja y quedar con la primera opción de avanzar a los cuartos de final de la Europa League.