Se acaba una era: Joachim Löw dejará de ser el DT de Alemania tras la Eurocopa

Durante esta jornada, y tras 17 años ligado a la selección, el entrenador de Alemania Joachim Löw dejará su cargo una vez finalice la Eurocopa 2020.

El seleccionador solicitó dar término a su contrato anticipadamente, el cual terminaba en 2022, una vez acabado el Mundial de Qatar 2022. “Doy este paso muy conscientemente, lleno de orgullo y con una enorme gratitud, pero al mismo tiempo sigo muy motivado por el próximo torneo del Campeonato de Europa”, señaló Löw.

“Orgulloso, porque para mí es algo muy especial y un honor estar involucrado en mi país. Y porque he trabajado con los mejores futbolistas del país durante casi 17 años y los apoyé en su desarrollo. Tengo grandes triunfos asociados con ellos y derrotas dolorosas, pero sobre todo muchos momentos maravillosos y mágicos, no solo ganar la Copa del Mundo de 2014 en Brasil . Estoy y seguiré estando agradecido con la DFB (Federación Alemana de Fútbol), que siempre me ha brindado a mí y al equipo un entorno de trabajo ideal”, aseguró el estratega.

Joachim Löw deja la selección a la cual arribó en 2004 como asistente de Jürgen Klinsmann, tomando el cargo de entrenador el 2006. Bajo su mandato, Alemania consiguió la Copa del Mundo de 2014 disputada en Brasil, además de la Copa Confederaciones 2017.