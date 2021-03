Natalia Campos, arquera de la U y la ilusión en la Copa: Ojalá podamos lograr algo importante

Concentradas en el Regente Palace Hotel de Buenos Aires, el plantel femenino de Universidad de Chile disfruta del triunfal inicio en la Copa Libertadores Femenina tras vencer uno a cero a Peñarol, pero hay poco tiempo para el goce porque ya mañana enfrentarán el segundo partido del certamen, ante Libertad Limpeño de Paraguay.

Todas en una burbuja en el lugar de concentración, sin contacto con la poca prensa chilena cubriendo el torneo y con los hinchas, quienes de todas maneras han ido a cantar y apoyar en las afueras del hotel.

En ese escenario, la portera y seleccionada nacional, Natalia Campos, conversó con ADN Deportes mientras se aprestaban a almorzar durante este lunes. La nueva golera azul, quien fiel a su trayectoria, le dio un plus al arco de Las Leonas uniéndose así a María Fernanda “Paco” Zuñiga y a la joven Jael Benítez. La también enfermera de profesión y ex golera de la Universidad Católica, no escondió la dicha por llegar a ser la arquera del equipo de sus amores.

¿Cómo se gestó tu llegada a Universidad de Chile?

Querían que fuera parte del plantel para el Torneo de Transición, pero yo estaba con contrato en España. A pesar de tener estas conversaciones con el profe y el directorio les comenté que tenia un compromiso con el Albacete y que no podía romperlo. Después en diciembre decidí rescindir del contrato y durante el verano estaba como jugadora libre, me presentaron esta oportunidad y la tomé, así es que llegamos a un acuerdo y aquí estoy.

¿Qué te han parecido estos primeros días en la institución? El compromiso del club con ustedes y a su vez la identificación del hincha que está al pendiente, lo del banderazo, etc.

Me he sentido muy bien, el grupo de trabajo es muy profesional y siempre están buscando los detalles para ir mejorando. Se nota cuando una institución genera el apoyo y las condiciones necesarias para que las jugadoras se puedan desenvolver bien y buscar el mejor rendimiento. También es muy lindo ver a la hinchada de la U, están pendientes de nosotras porque sabemos que es una hinchada muy importante en el país y me gusta ver cómo se están involucrando con el fútbol femenino y que estén tan pendientes de nosotras. Ha sido un apoyo muy lindo y sorprendente de ver.

Te vimos en una fotografía con otras compañeras de la selección chilena alentando a la U en el estadio, ¿Desde cuándo sigues al equipo?

Sí, siempre he sido hincha de la U, nunca lo he ocultado. No estaba en mis planes llegar acá pero lo encontré algo muy lindo, algo muy lindo que está naciendo en mi carrera.

¿Cómo evalúas el debut personal y grupal en la Copa?

En el debut siento que estuvimos bien, siempre hay detalles que hay que ir afinando y seguir trabajando, porque estos torneos tan cortos se definen por eso. Se juega cada dos días y es importante mantener la concentración. Trabajar partido a partido.

La gente está ilusionada, ¿Se puede lograr algo importante en esta Copa?

Sí, nosotras también estamos muy ilusionadas. Ojalá podamos lograr algo importante, lo único que sabemos es que lo vamos a dar todo por conseguir eso.

¿Qué conoces de Libertad Limpeño, el próximo rival?

Sabemos que son un equipo fuerte, va a ser un equipo muy duro, va a ser un partido muy duro y lo importante es que lo enfrentemos con la cabeza fría. Vamos a tratar de plasmar nuestro juego como siempre y nunca perder la concentración. Estos torneos se definen por esos detalles y es importante que hagamos las cosas bien.

Tres conceptos de lo que representa la U para ti…

La U es compromiso, es entrega y es fuerte. La U es muy fuerte.

Algún mensaje en este 8M para las mujeres en general y para aquellas que juegan fútbol en particular

Solo decir a las mujeres que no dejemos de luchar y de soñar. Y aquellas que practican algún deporte sea fútbol, volley, hockey, natación, lo que sea; que lo disfruten al máximo, que siempre lo den todo y nunca se rindan porque las mujeres estamos hechas para cosas grandes.