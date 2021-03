“Soy otra persona”: Jorge “Kike” Acuña se transformó en director técnico profesional

Jorge “Kike” Acuña estaba acostumbrado hace algunos años a salir en polémicas de programas de farándula antes de que se hablara de él por el fútbol.

Pero el exfutbolista asegura que ese tiempo ya pasó y durante esta semana sacó su título como director técnico profesional, carrera a la que se quiere dedicar en los próximos años.

“Dormí muy poco y me desperté muy temprano a repasar porque estaba muy nervioso y ansioso. Defendí y tras dar la prueba me puse a llorar. Se me cayeron las lágrimas de emoción, de orgullo de mí mismo”, sostuvo en conversación con LUN.

En esa línea, añadió que “amo el fútbol y quería tener el título para poder estar dentro de una cancha. Además, cuando empecé el curso, hace tres años, hubo mucha gente que pensaba que no lo iba a lograr. En ese momento aún no cambiaba mi vida, pero desde 2019 soy otra persona y me empezó a salir todo bien”.

Finalmente, Acuña aseguró que le costó sacar la carrera y por aquello tuvo que cambiar algunas hábitos. “Comencé a sentarme adelante, porque soy medio desconcentrado y así podía tomar más atención, pero todo salió bien al final”,cerró.