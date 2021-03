“Estoy muy feliz de estar acá”: Universidad Católica presentó a Juan Leiva como su nuevo refuerzo para el 2021

Tras una gran campaña como jugador de Unión La Calera, Juan Leiva se puso este sábado la camiseta de Universidad católica, su nueva casa durante los próximos tres años.

El volante llega al elenco “cruzado” luego de perfilarse como uno de los mejores jugadores en su posición del Torneo Nacional 2020, donde incluso tuvo chances de quedarse con el título junto al elenco “cementero”, pero finalmente la UC se alzó como tricampeón.

¡Juan Leiva ya es parte de Universidad Católica! 🤝 El volante es nuestro nuevo refuerzo 2021 y en su llegada nos habló sobre las ganas de estar ya entrenando junto a La Franja, ¡y agradeció los mensajes de #LosCruzados y #LasCruzadas! 🙌 ¡Bienvenido! ⚪🔵 pic.twitter.com/Suq9K2y34I — Universidad Católica (@Cruzados) March 6, 2021

Leiva llega a San Carlos de Apoquindo para lo que será una exigente temporada, pues con la “franja” buscarán conseguir un inédito tetracampeonato, además de cumplir un buen papel a nivel internacional en Copa Libertadores.

Los “cruzados” ya habían anunciado a mitad de semana un principio de acuerdo para hacerse con los servicios del jugador de 27 años, y hoy fue presentado oficialmente como flamante refuerzo del equipo que este año será dirigido por Gustavo Poyet.

“Estoy muy contento. Tenía muchas ganas de venir acá. Es una gran institución que viene haciendo las cosas bien hace muchos años, y el interés que han mostrado hacia mí y las ganas de querer traerme me terminaron convenciendo y estoy muy feliz de estar acá”, expresó el volante en su primer día como jugador de la UC.

Además, aprovechó esta instancia para exponer sus características: “Soy muy competitivo, me gusta mucho ganar. Soy muy aguerrido siempre, me gusta esforzarme, trato de correr hasta que no pueda correr más. Me gusta aportar tanto en ataque como en defensa, así que trato de ser un buen elemento en la cancha para los compañeros”.

Con este importante paso en su carrera como futbolista, Juan Leiva vestirá su quinta camiseta en el fútbol chileno, esto tras sus pasos por Deportes Concepción, Universidad de Chile, Audax Italiano y Unión La Calera.