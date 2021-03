Andrés D’Alessandro sorprende con hilarante historia sobre Manuel Pellegrini cuando el chileno lo dirigió en River Plate

Leer también Manuel Pellegrini a un paso de alcanzar el récord de puntos del Betis en el siglo XXI Manuel Pellegrini sobre Claudio Bravo: “Va a tener que esperar para poder reaparecer” Andrés D’Alessandro sorprendió durante la biografía de Eduardo “Chacho” Coudet, que es escrita por Diego Borinsky tras relatar una hilarante historia con el chileno Manuel Pellegrini cuando dirigió a ambos en River Plate.

El volante comenzó contando que “Manuel sabía gestionar el grupo, es un tipo tranquilo y logra transmitir esa tranquilidad, tiene diálogo, te escucha. Es difícil hacerlo enojar a Manuel, pero yo lo conseguí, ja,ja“.

En esa línea, continuó: “Pasó en un partido con San Lorenzo en el Monumental, hace poco lo recordábamos acá en Inter con ‘Chacho’ y nos reíamos. Me habían sacado amarilla a los 20 minutos por protestar, y un rato después simulé un penal. El árbitro no me echó de casualidad. Pellegrini estaba loco en el banco. En el entretiempo, cuando entramos en el vestuario, me empezó a rezongar, a decirme que cómo me iba a tirar teniendo amarilla“.

Finalmente, D’Alessandro relató que “yo le contestaba por lo bajo, medio soberbio, a mí me cuesta quedarme callado, y le dije en un momento: “Bueno, entonces salgo”. Y Manuel aceptó: “Listo, salí”. Me saqué los botines, estaba tenso el asunto, yo era el capitán, estábamos jugando un clásico. Y ahí apareció el ‘Chacho’ a calmar todo. Me llevó al fondo a refrescarme y me dijo: “Ponte los botines y no le contestes más”. Y fue a hablarle al técnico: “Déjelo, Manuel, no lo va a hacer más, vio cómo es Andrés, ¿no?”. Al final jugué todo el partido, ganamos 4-0 y metí un gol. Cosas como las que hizo el Chacho esa vez son muy importantes en un grupo. Referentes con actitud positiva de resolver situaciones que son clave porque suman armonía grupal”.