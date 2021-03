La Segunda División Profesional mantiene la decisión de no jugar luego que le quitaran el cupo de ascenso directo a la Primera B

De forma unánime, la Segunda División Profesional informó este viernes la decisión de no jugar el campeonato durante este año, mientras se mantenga la determinación de la ANFP de quitarle el cupo directo de ascenso a la Primera B.

Por medio de un comunicado, expresaron que “como fue informado anteriormente, hoy los representantes de los clubes de la Segunda División Profesional se han reunido con el Directorio de la ANFP para intentar buscar una solución a la ya pública problemática generada por la arbitraria eliminación del cupo de ascenso directo del campeón de nuestro torneo a la Primera División B”.

En esa línea, añadieron: “Agradecemos la instancia de conversación que hemos tenido, pero a la fecha no tenemos una respuesta favorable al justo petitorio que los clubes de la Segunda División Profesional hemos realizado. Por lo anterior, comunicamos que todos los equipos integrantes de esta división mantienen de forma unánime la decisión de no jugar el Torneo de Segunda División 2021 hasta que no sea repuesto el cupo, se regule la entrega de aportes económicos para la división y se inicie un trabajo de reconocimiento a nivel dirigencial permitiendo de una vez por todas que la Segunda División tenga voz y voto en el Consejo de Presidentes de la ANFP”.

Finalmente, cerraron diciendo que “hacemos un llamado a todos los dirigentes de nuestro fútbol profesional, particularmente a los presidentes de los clubes integrantes de la Primera División y Primera B de nuestro país, a que flexibilicen sus criterios y apoyen eventuales modificaciones a las bases de los campeonatos que pudiese presentar el Directorio de la ANFP y así corregir el acto injusto en que hoy cae el fútbol chileno profesional, el cual atenta directamente en contra de los principios de equidad y justicia deportiva, de las profesión de más de 350 futbolistas, de la fuente de trabajo de muchísimas familias a lo largo de nuestro país y al deporte que más amamos”.