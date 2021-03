Nuevo crack de Colo Colo en shock tras su llamado a la Roja: “Dormíamos en la calle con mi mamá”

El joven jugador de Colo Colo, Bruno Gutiérrez, quedó en shock luego de verse en la nómina de la selección chilena para el microciclo que hará Martín Lasarte.

“Me llamaron a las 17:30 horas. Estaba comiendo. Fue una sorpresa, al principio no lo creía. Agregué a whatsapp a la persona (que lo contactó) y rápidamente me empezaron a llegar notificaciones de las redes sociales“, sostuvo en conversación con AS Chile.

“Dije: ¿Cómo me van a llamar a mí? Si soy tan chico todavía (ríe). Nos emocionamos demasiado. Mi mamá se puso a llorar, porque es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Desde los siete años que estoy luchando por un sueño. Con mi mamá hemos pasado tantas cosas, que esto es un orgullo para la familia“, agregó.

Tras ello, el joven futbolista contó un hecho familiar sumamente fuerte. “Me ha tocado comer en la calle con mi mamá. Yo soy de La Ligua y antes tenía que viajar. Terminábamos los entrenamientos de Colo Colo a las siete de la tarde, con suerte nos alcanzábamos a comer un completo y nos íbamos de vuelta. Llegábamos a las 12 de la noche y al otro día tenía que ir al colegio. Una vez dormimos en la calle“.

Gutiérrez cerró diciendo que “cuando vi la nómina, recordé todo eso. Mi mamá siempre estuvo 24/7, por eso estoy contento y nos cayeron un poco de lágrimas“.