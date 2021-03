La durísima acusación de Barroso: “Aníbal Mosa me dio a entender que mi lesión era un boicot”

El exdefensor de Colo Colo, Julio Barroso, volvió a lanzar sus dardos contra Blanco y Negro tras su salida del club, aunque ahora fue mucho más allá y reveló una compleja situación del pasado vivida con el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa.

“Obviamente todos nos equivocamos y se puede pedir perdón en las circunstancias y no necesito un perdón para volver, solamente para sentir que trato con personas. Yo no busco relaciones para beneficios, pero en el mundo que vivimos no hay que olvidarse que somos personas más allá de deportistas, que tenemos valores, sentimientos. Yo no soy quien organiza las instituciones, a mí me interesa jugar al fútbol y que a Colo Colo le vaya bien. Yo cierro hoy este capítulo y ya está”, comenzó diciendo en conversación con TNT Sports.

Tras ello, Barroso afirmó que la relación con Mosa no venía bien desde hace tiempo, concretamente cuando Pablo Guede dirigía al club.

“Mosa me dio a entender que mi lesión era un boicot en la época de Guede. Yo no lo podía creer que me tildaran de esa forma. A partir de ese quiebre él cambió mucho la relación conmigo. Si yo jugaba bien era el almirante, si las cosas no andaban bien, era solo ‘qué tal Julio, cómo te va'”, sostuvo.

¿Guede? “Yo no fui a la conferencia de Pablo porque él no me tenía en cuenta, no me tenía en sus planes. El creía que cuando me tocó el problema de la espalda que yo lo estaba saboteando. Yo sentía que él me quería sacar del club y nunca me dijo la razón”, indicó Barroso.

Respecto a la posibilidad de descender que tuvo con el Cacique, indicó: “Teníamos un desafío grande. Si Colo Colo se iba a la B iba a ser una catástrofe. Fueron tiempos difíciles, teníamos problemas por lesiones y sabíamos que teníamos que encarar esto como hombres, con la mayor responsabilidad posible y ayudar a los chicos, para que disfrutaran y no fuera todo tan difícil. Tuvimos que apelar a darles la confianza y tranquilidad para que sacaran lo mejor de ellos”.