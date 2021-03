Vicepresidente del Rodelindo Román y las bases de la ANFP: “No vamos a jugar si no hay un ascenso directo”

El cruce de palabras y amenazas están declaradas en la Segunda División. La decisión del último Consejo de Presidentes de la ANFP de otorgarle solo un medio cupo al campeón de la categoría no le gustó a nadie, y las repercusiones se suman al minuto.

Una de ellas llegó desde el Rodelindo Román, cuadro que debutará en la Segunda División y que su vicepresidente, Carlos Albornoz, en conversación con ADN Deportes, dijo estar molesto por lo impuesto por la ANFP: “se te impone una serie de normales legales que respetamos y cumplimos, pero uno como responsable financiero de un club, hay que ver los ingresos y hoy no hay, ni de la ANFP ni por parte de los hinchas que no pueden ir a los estadios”.

“El entusiasmo de un inversionista es ver al equipo en Primera División, pero ve las bases y dice ‘es imposible que pueda hacerlo, así que no me interesa si no se puede llegar’, entonces nos encontramos con una realidad en que debemos pensar en cómo está organizado el fútbol“, agregó el mandamás del cuadro del cual es dueño Arturo Vidal.

Precisamente sobre la amenaza del volante de no venir a jugar por la Selección a modo de protesta por lo sucedido con la categoría, Albornoz aseguró que no tiene antecedentes: “desconozco eso, no tengo información al respecto. Lo que puedo decir es que Arturo está en constante conversación con los futbolistas, pero yo no he escuchado eso de Arturo, ni cercano del club”, sostuvo.

Insistió en que “no quieren competencia, que los que vienen de abajo entrar. A las reuniones no se puede entrara, no se puede acceder y ni siquiera podemos participar de ellas”, comentó el mandamás del Rodelindo.

Al cierre dejó clara la postura del club “la posición de Rodelindo es sencillamente que hacer un gasto de cubrir las planillas, los viajes, los estadios, sabiendo que es imposible ganar el premio mayor que es ascender, para eso no estamos dispuestos, ni varios clubes“, dijo.

“Nosotros, si no hay ascenso, no abriremos la cortina de la Segunda División. No vamos a jugar si no hay un ascenso directo“, complementó Albornoz.