“Hoy ha sido un día inolvidable”: Pelé celebró en redes sociales tras recibir la vacuna contra el coronavirus

La vacunación contra el coronavirus a nivel mundial continúa avanzando a pasos agigantados, y en Brasil llegó el turno de una de las figuras más importantes en la historia del fútbol: Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé.

A sus 80 años, O Rei es parte del grupo de riesgo debido a su edad, y por ello ya pudo recibir la inmunidad contra el virus que llegó a su país el 26 de febrero de 2021. La noticia la dio a conocer el propio exfutbolista, quien no escondió su felicidad una vez inoculado y compartió una importante reflexión vía redes sociales.

“Hoy ha sido un día inolvidable. ¡Tengo la vacuna! La pandemia aún no ha terminado. Necesitamos mantener la disciplina para preservar vidas, mientras muchas personas aún no han sido inmunizadas. Lávese bien las manos y quédese en casa, si es posible. Cuando salga, no olvide usar una mascarilla y mantenga su distancia social. Esto pasará si podemos pensar en el prójimo y ayudarnos unos a otros“, publicó Pelé en su cuenta de Instagram.

El posteo del ídolo brasileño ya superó los 500 mil “me gusta”, denotando la alegría de sus seguidores al enterarse que O Rei ya es inmune al Covid-19, más aún considerando el alza de casos a nivel mundial.

No solo los hinchas celebraron la noticia, pues Santos FC, equipo con el que saltó al estrellato y donde consiguió 25 títulos como futbolista, también compartió en sus redes la imagen de la leyenda del “Peixe” recibiendo la vacuna.

“Para alegría de la nación Santista y del mundo entero, el Rey Pelé ha sido vacunado contra el COVID-19”, publicó la institución en su cuenta oficial de Twitter.

Para a alegria da nação santista, e do mundo inteiro, o Rei @Pele foi vacinado contra a COVID-19! 👑❤️ pic.twitter.com/Z9mTP94XU5 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 2, 2021

Cabe destacar que el campeón de tres mundiales integra el segmento de prioridad en Brasil, donde ya se han aplicado más de 8,4 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, e incluso ya hay más de 1,9 millones de personas que recibieron la doble inoculación para la inmunización, según indicó el sitio Our World In Data.

Sin duda alguna, gran noticia para sus fanáticos de todo el mundo, más aún considerando que su país es uno de los más afectados por la pandemia del Covid-19, pues en Brasil ya se han registrado casi 11 millones de contagios y más de 250 mil fallecidos desde que llegó el virus a principios del año pasado.