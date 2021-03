Esteban Valencia tras desvincularse de la U: “Me voy con un sueño pendiente que era vestir y defender esta camiseta”

Luego de una gran campaña junto a Unión La Calera, Esteban Valencia asomaba como una posible opción para reforzar a la Universidad de Chile en este 2021, pues el volante aún pertenecía a los universitarios. Sin embargo, el hijo del “Huevo” terminó su vínculo con la U y continuará vistiendo la camiseta cementera.

Así lo confirmó el propio jugador de 21 años, quien se despidió vía redes sociales del elenco azul: “Se termina una hermosa etapa en Universidad de Chile, club de mis amores, que me formó y me ayudó a crecer y a desarrollarme. No de la manera que yo quería, pero muy feliz por los desafíos que vienen”.

Además, abordó las críticas de los hinchas, quienes no están conformes con la noticia. “Para toda la gente de la U que me ha criticado y ha escrito por la decisión que tomé, dejarles muy en claro que nunca pasó por mi la decisión de jugar o no en la U, me voy con un sueño pendiente que era vestir y defender esta camiseta, espero que las vueltas de la vida algún día vuelvan a juntar nuestros caminos”, expresó en la publicación.

Para finalizar, dedicó algunas palabras al equipo calerano, donde poco a poco se ha vuelto una de las figuras del plantel. “Agradecer a Unión La Calera, quienes me han dado y me seguirán dando la posibilidad de seguir desarrollándome como profesional, estoy muy feliz de seguir defendiendo al rojo, que solo vengan cosas buenas en manos de Dios”, cerró Valencia.