Felipe Flores quiere emular a Esteban Paredes: “Sería espectacular jugar hasta los 40 años”

El delantero chileno Felipe Flores habló con el medio AS Chile sobre su presente en el fútbol chileno, donde hace algunas temporadas se encuentra defendiendo a Deportes Antofagasta.

“La ciudad es hermosa. A mi familia le encanta. De hecho, mi hijo nació en Antofagasta. Estoy agradecido con la hinchada porque siempre me hizo sentir en casa. La verdad es que me encantaría seguir. El club es prioridad, pero estos días veremos qué pasará con mi futuro“, comenzó diciendo el ariete.

¿Ofertas de otros clubes? “Sé que mi representante está hablando con algunos clubes. Le dije que me llame cuando tenga una oferta formal. Ahora estoy de vacaciones con familia, así que la idea es distraerme. No he hablado con él”, sostuvo.

¿Llegada de Juan José Ribera? “Es un excelente entrenador. Lo demostró en Audax Italiano y ahora último en Coquimbo. Es muy cercano al jugador y eso siempre se agradece. Le deseo todo el éxito, porque se lo merece“, manifestó.

¿Hasta cuándo proyecta jugar? “Seguiré un par de años más, aún me queda mucho”, indicó Flores.

“Sería espectacular llegar a la edad de Esteban Paredes (40 años). Mientras me sienta bien físicamente, seguiré jugando. Este último torneo jugué poco porque tuve una operación de menisco, pero ya estoy bien, con ganas de tener continuidad y seguir consiguiendo cosas importantes en mi carrera”, cerró.