Yeferson Soteldo y su futuro en Santos: “Por la deuda que tienen con Huachipato, es difícil que me quede”

Yeferson Soteldo es uno de los jugadores que más destacó en la última edición de la Copa Libertadores, siendo uno de los principales actores de Santos para alcanzar la final del certamen, en la que cayeron ante Palmeiras. Sin embargo, pese a su gran rendimiento con la camiseta del “Peixe”, todo apunta a que su estadía en el club finalizará muy pronto.

Esto se debe a un tema netamente económico, y es que Santos aún lo se pone al día con Huachipato por el pase del volante. “Por la deuda que tiene Santos con Huachipato es difícil que siga en el equipo, además, estoy convencido en que este año alcanzo mi sueño que es jugar en un grande de Europa“, reveló en conversación con Carlos Domingues, periodista venezolano.

En esa línea, el talentoso seleccionado “vinotinto” aprovechó de destacar el cariño de los hinchas en Brasil. “Es una locura con la afición. Cuando salgo a comer con mi familia la gente se acerca a pedirme fotos, sobre todo los niños. Es difícil pero recuerdo que cuando fui chamo (joven), un futbolista me negó una foto y dije que eso nunca lo iba a hacer yo”, enfatizó.

Además, aseguró que tuvo la oportunidad de irse al Medio Oriente, pero, pese a la gran cantidad de dinero que le ofrecieron, priorizó lo competitivo y no aceptó la oferta. “Una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida fue no haberme ido a Emiratos Árabes. Con la plata que pagaban tenía mi vida hecha, pero esa no es mi mentalidad. Quiero seguir creciendo y alcanzar mi sueño. Acá al final la directiva agradeció que me quedara”, afirmó el “10”.

Para finalizar, se refirió a lo difícil que fue perder la Copa Libertadores a manos de Palmeiras: “Fue muy duro para mí haber perdido la final de la Libertadores como la perdimos. La ansiedad provocó que no hiciera el fútbol que sé hacer, ni al equipo le salió nada. Sin embargo, todo esto me ha servido de enseñanza”, sentenció.