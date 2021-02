Fracasos en las negociaciones con Walter Montillo y Luis Jiménez tendrían molesto a Carlos Heller en la U

Universidad de Chile se sigue armando con fuerza de cara a la temporada 2021, instancia donde deberá mejorar la imagen que dejó en los dos últimos torneos, que los tuvo peleando por no descender a la Primera B.

Copa Libertadores, Torneo Nacional y Copa Chile serán los desafíos que tienen los azules y por lo mismo están conformando un plantel que sea capaz de pelear los títulos de los dos últimos torneos y meterse, al menos, en la fase de grupos del campeonato continental de club.

Sin embargo, en Azul Azul las cosas no estarían completamente tranquilas del todo. Según reveló AS Chile, Carlos Heller, máximo accionista de la concesionaria y ex mandamás azul, estaría molesto con parte de la mesa directiva por los fracasos en las negociaciones tanto con Walter Montillo, como con Luis Jiménez.

En el caso de la “ardilla”, Heller estaría molesto con Cristian Aubert, actual presidente y los dos directores deportivos, Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, en cuanto a cómo trataron el tema con Montillo, teniendo en cuenta que fueron estos últimos dos quienes avalaron el regreso del volante a comienzos de la temporada pasada.

Por su parte, la lentitud y escasos intentos para negociar por Luis Jiménez habría terminado de colmar la paciencia de Heller, por lo que el empresario estaría analizando posibles escenarios de cambios de cara a la reunión anual de directorio que se debería realizar durante el mes de abril.