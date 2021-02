Ninguna crisis como esta: Dos negros momentos en la historia de Colo-Colo

En la previa del duelo por la promoción en donde se enfrentará Colo Colo con la Universidad de Concepción las miradas no se despegan del equipo albo. Tras una sufrida temporada, en donde se mantuvieron siempre en los últimos cuatro puestos, el club sufre su peor campaña desde hace 32 años. “Colo Colo ya es el equipo más malo de la historia, no había jugado nunca esta instancia”, declaró Fernando Astengo, ex jugador histórico de los albos.

Colistas tras diez fechas

La última vez que habían estado en una situación similar fue en la temporada de 1988, con Arturo Salah de director técnico, en la cual no ganaron los primeros diez partidos jugados. En esa época se le entregaban dos puntos al ganador, por lo que sólo sumaban 4 puntos luego de esos diez encuentros. En ese período los líderes eran Cobreloa y La Serena y fue un torneo difícil para los otros grandes ya que la U. de Chile tenía ocho tantos y la U. Católica seis.

A pesar de la mala racha en un principio, los partidos siguientes fueron mejores para el cacique y sumaron 11 partidos ganados, repuntando y quedando finalmente en sexto lugar y con una clasificación a la Copa Libertadores.

La quiebra del 2002:

Otro año complicado fue el 2002, ya que se encontraban con problemas de dinero y sin sus grandes figuras. Comenzaron el año con la quiebra del club el 23 de enero y su futuro se veía incierto. A pesar de la crisis administrativa en la que se encontraban, hablando de vender el Monumental y haciendo una gran recaudación de fondos llamada “Colotón”, el equipo volvió a demostrar su talento y se declaró campeón del Campeonato Nacional más tarde ese año.

Para un equipo que tiene el récord de la mayor cantidad de torneos de primera división ganados, con 32, no es fácil enfrentar el momento que viven. “Uno no puede estar diciendo que Colo Colo juega bien o que grandes jugadores tiene, porque no es los tiene ni está jugando bien”, indicó Astengo.