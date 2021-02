Vuelve el torneo más importante de Europa: Así se jugarán los octavos de final de Champions League durante esta semana

Esta semana es especial para todos los amantes del fútbol, ya que volverá la UEFA Champions League, la cual tendrá los primeros partidos correspondientes a los octavos de final.

Serán cuatro los partidos que se disputarán entre martes y miércoles, dejando para la siguiente semana los restantes cuatro compromiso.

Los primeros en abrir los fuegos serán el RB Leipzig y el Liverpool, quienes se enfrentarán este martes 16 de febrero a contar de las 17:00 horas. Sin embargo, el cotejo deberá disputarse en el Puskás Arena de Budapest, debido a la imposibilidad del cuadro inglés de arribar a Alemania por las restricciones sanitarias.

En el mismo horario, Barcelona recibirá en el Camp Nou al París Saint Germain, en uno de los partidos más atractivos de los octavos de final. Para este compromiso, los parisinos no podrán contar con Neymar, puesto que se lesionó y estará, al menos, hasta el 10 de marzo fuera de las canchas, poniendo en duda su presencia para el duelo de vuelta.

En tanto, el día miércoles chocarán el Sevilla ante el Borussia Dortmund en España a contar de las 17:00 horas, mientras que el Porto recibirá a la Juventus de Cristiano Ronaldo a la misma hora.

Para la próxima semana quedaron programados los partidos entre Atlético Madrid vs Chelsea, Lazio vs Bayern Múnich, Atalanta vs Real Madrid y Borussia Mönchengladbach ante el Manchester City.