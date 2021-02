Larrivey y su balance junto a la U: Redondeamos un año muy bueno, hay un margen de mejora

Joaquín Larrivey, delantero y goleador de Universidad de Chile analizó el cierre de torneo junto a los azules que los dejó clasificados a la Copa Libertadores.

En conversación con ADN Deportes, el argentino expresó que quedó conforme pero seguro que debe manejar. “Contento, terminar terceros después de un año complicado por la ponderada es muy bueno. Siempre las evaluaciones hay que hacerlas al final. Somos el tercer mejor equipo de Chile y me parece muy valorable por las circunstancias que empezamos el torneo. Me parece que hay un margen de mejora”.

Incluso aseguró lo mucho que cansó al equipo el estar peleando abajo. “Es un agotamiento mental importante. En la U lidiamos con la ponderada todo el año, es una presión extra. La pandemia para nosotros fue pesada, la pasamos adentro de casa. Me hubiese gustado tomar unos días para abrazar a mis viejos, pero nos adaptamos a todo esto. Fue un año complejo y difícil”.

Sobre el buen rendimiento que tuvo la defensa, prefirió rescatar el juego colectivo. “El fútbol es un juego de equipo. Cuando no nos meten goles no se trata solo de la defensa. Me parece que fuimos la defensa menos vencida pero eso fue mérito de todo el equipo. Me parece que hicimos también un montón de goles”.

Ante la serie de inconvenientes que lidiaron en el club (como el cambio de directiva), Larrivey dijo que no influyó en el equipo. “Nos adaptamos a todas las circunstancias que se fueron dando. Adentro la cosa siempre se mantuvo alineada, independiente de que el juego no se dio, pero el camarín siempre estuvo alineado. Entendíamos la situación en la que estábamos. Hemos sufrido traspiés en un año complejo, pero nos fuimos adaptando a lo mejor que pudimos. Redondeamos un año bueno, no hay que olvidarse que el año pasado fue malo”.