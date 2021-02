Flamengo derrotó al Corinthians y se ilusiona con levantar la copa del Brasileirao

Una importante victoria por 2-1 consiguió el Flamengo ante el Corinthians el pasado domingo, llegando al subliderato del Brasileirao.

Willian Arao abrió el marcador para el “Mengao” al minuto 10, mientras que Léo Natel colocó el empate transitorio tras notable asistencia de Ángelo Araos. Ya en el segundo tiempo, Gabigol colocó el segundo y definitivo para los locales.

Mauricio Isla fue titular en el Flamengo y disputó los 90 minutos, al igual que Araos, quien partió en la oncena inicial del “Timao”, pero fue sustituido a los 75′.

Con este resultado, los dirigidos por Rogério Ceni alcanzaron el segundo lugar de la tabla con 68 puntos, a uno del líder Internacional. En tanto, Corinthians quedó en el 10° lugar con 49 unidades.

En la próxima jornada, el “Mengao” disputará una verdadera final, ya que deberá medirse precisamente con Inter de Porto Alegre, donde el ganador dará un gran paso para quedarse con el título. Por su parte, el equipo de Ángelo Araos se enfrentará al Santos en un partido pendiente.

FIIIIIIIIIM DE JOGO NO MARACANÃ! Com gols de Willian Arão, de cabeça, e Gabigol, o Mengão vence o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã, pelo Brasileirão! VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/T6fKvAWxRX

— Flamengo (@Flamengo) February 14, 2021