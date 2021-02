Finale Istanbul 2021: Así luce el nuevo balón que se usará en la UEFA Champions League

Esta semana volverá el torneo más importante de Europa, ya que arrancarán los octavos de final de la Champions League.

Por esta razón, la UEFA reveló el balón que se comenzará a usar desde esta instancia hasta la final del certamen que se disputará en Estambul.

Precisamente, la esférica presenta todos los diseños de los últimos 20 años, además de señalar las 20 sedes que albergaron la final del torneo desde 2001.

Según señaló Sports, la Finale Istanbul 2021 “sigue ofreciendo control, estabilidad en el vuelo y un agarre seguro gracias a los paneles hexagonales adheridos térmicamente, las estrellas superpuestas y el revestimiento texturizado. Al incorporar un pegamento sostenible, el balón proporciona una superficie sin costuras y un primer toque mejorado para una mayor precisión sobre el campo”.

⚽️ 𝟮𝟬 𝗬𝗘𝗔𝗥𝗦 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗕𝗔𝗟𝗟! ⚽️

Which year is your favourite? 🤩🤔#UCL | @adidasfootball pic.twitter.com/cg6m3uQG1e

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2021