El plazo final de Mena para ser el próximo refuerzo de Universidad de Chile

La U está sumamente atenta a lo que suceda con Eugenio Mena en Racing. El volante aún no define su continuidad en el elenco argentino y el cuadro laico está atento para ver si lo puede fichar la próxima temporada.

“El interés de la U por contar con él, es algo que el jugador no ve con malos ojos. El gran problema es que tiene contrato en Racing hasta junio del 2022, por lo que la única forma en que pueda firmar con el conjunto azul es aceptando que el mencionado reajuste no se hará efectivo y solicitando salir del club. De todas formas, la dirigencia del equipo argentino espera que por estos días se resuelva la situación favorablemente para ellos y que Mena siga en el club”, sostienen desde AS Chile.

En esa línea, añaden que “En la U, en tanto, esperan que el lateral pueda lograr el acuerdo que le permita venir a Chile. Incluso desde Azul Azul entienden que deberían pagar algo por la rescisión de contrato, tema que ya hablaron con la dirigencia de Racing, que en un primer momento pidió una oferta cercana a los 450 mil dólares, pero luego la desconocieron”.

Finalmente, indican: “Esta “teleserie” en la que se vio envuelto Mena tiene fecha de término y es el próximo jueves 18 de febrero, pues es el día en que cierra el libro de pases del torneo argentino”