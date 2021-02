Famoso youtuber confundió a Colo Colo con un grupo terrorista

El famoso youtuber español y que posee más de 10,4 millones de suscriptores, Raúl Álvarez Genes, terminó cometiendo un error que fue sumamente bullado en redes sociales.

Durante una emisión de Twish, el gamer se encontraba emitiendo en directo una partida de Among Us, cuando le llegó un mensaje que lo dejó descolocado.

Un fanático del Cacique le envió una arenga para que la compartiera en público, pero Genes terminó confundiendo a Colo Colo con un grupo terrorista.

“Aguante Colo Colo… oye no, ¿a ver, qué es eso? No me hagáis enviarles saludos a grupos terroristas ni nada, lo pido por favor”, lanzó.