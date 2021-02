PROGRAMACIÓN | ANFP entregó los días y horarios para disputar la jornada 34 del Torneo Nacional

Finalizada la penúltima fecha del Torneo Nacional 2020, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) entregó el detalle de la programación para la jornada 34, la última del campeonato, donde se deberán definir varias cosas.

Todo arrancará el sábado 13, a las 18:30 horas, en el Estadio Nacional entre la Universidad de Chile y Deportes Antofagasta. En paralelo, Unión La Calera recibirá a Curicó Unido en el Nicolás Chahuán.

Mientras que para el día domingo 14 quedó la definición del descenso. Todo comenzará a las 10:30 horas en el Ester Roa Rebolledo y Sausalito. Universidad de Concepción recibirá a la Universidad Católica, y Everton hará lo propio ante Huachipato.

Por su parte, desde las 18:00 horas habrá cuatro partidos en simultáneo: Palestino vs Coquimbo Unido; Deportes Iquique vs Santiago Wanderers; O’Higgins vs Colo Colo; Deportes La Serena vs Audax Italiano.

Cerrarán el Torneo Nacional 2020 Cobresal y la Unión Española en El Salvador, el lunes 15 a las 10:30 horas.

Mira la programación / *Sujeta a cambios de la ANFP