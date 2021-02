Neymar golpeado tras perderse el duelo ante el Barcelona por Champions: “Entristece que digan que lloro o merezco ser golpeado”

El mediocampista del PSG, Neymar Jr se mostró sumamente golpeado luego que se confirmara que se perderá el duelo ante el Barcelona por la Champions League.

Por medio de redes sociales, el brasileño sostuvo que “la tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y acabo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo … me entristece mucho”.

En esa línea, añadió: “Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista o cualquier tipo decir que ‘realmente hay que golpearlo, ‘se tira, ‘llora’, es ‘niñito mimado'” y etc“.

Finalmente, Neymar sostuvo que “sinceramente, me entristece y no sé cuánto tiempo puedo aguantar, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS“.