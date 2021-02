DT de Sierralta en el Watford inglés: “Tiene una proyección brutal”

El entrenador del Watford de Inglaterra, Xisco, habló con AS Chile sobre el gran presente que está teniendo el chileno Francisco Sierralta bajo sus ordenes en Inglaterra.

“Yo estoy muy contento con Sierralta, está a un nivel muy alto. Es un jugador clave para nosotros. Sólo tengo buenas palabras hacia él. Es un chico importante y espero que continúe con las mismas fuerzas, energías, ganas y actuaciones”, comenzó diciendo.

– ¿Qué es lo que más destaca de Sierralta?

– Es muy chileno. Lo digo porque es ambicioso, luchador y trabajador. Es un chico que está comprometido con la causa, tiene mucha voluntad, tiene calidad en el juego y gana los duelos aéreos. Él tiene el carácter del chileno. Yo jugué en Betis con Mark González y tuve a Juan Delgado cuando dirigí al Nástic de Tarragona, así es que por algo lo digo.

– ¿Conocía de antes a Sierralta o se llevó una sorpresa al llegar a Watford?

– Futbolísticamente lo conocía, es un jugador internacional, pero es cierto eso de que nunca sabes bien hasta que lo ves de cerca. Está en un gran momento, es muy importante para el equipo y espero que siga así.

– Antes de su llegada él no jugaba mucho, ¿valora también que no se vino abajo anímicamente con eso?

– Yo creo que eso es algo muy importante. Cuando hay cambios de entrenador pueden pasar cosas y él aprovechó su oportunidad. Los jugadores tienen que ofrecer su mejor versión y Sierralta la dio. No sé por qué no jugaba antes, pero por mi lado estoy muy contento.

– Imagino que el objetivo del club es ascender, pero el torneo desde fuera se ve muy complejo. ¿Cómo lo ha visto usted?

– La Championship es complicada, es una liga durísima. Se juega cada tres días y no puedes pasar un mal momento muy largo. Estamos en un proceso de crecimiento, construyendo ideas nuevas. El objetivo es ascender, pero estamos claros que es complicado. Estamos dispuestos a trabajar hasta el último momento para lograrlo. Daremos lo mejor de nosotros. Físicamente y anímicamente tienes que ser fuerte para poder ascender.

– ¿Se imagina al Watford, con Xisco y Sierralta, en la Premier League el próximo año?

– ¿Por qué no? Está claro que sí. Sierralta ha demostrado ser un jugador importante. Él está en un nivel muy alto, tiene mucho potencial y una proyección brutal. Es normal que también pueda generar interés en otros equipos.