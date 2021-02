“Chapa” Fuenzalida tras conseguir el tricampeonato: “Teníamos cierta responsabilidad en darle esta alegría a la gente”

Un histórico tricampeonato logró Universidad Católica el pasado miércoles, luego de quedarse con el título tras empatar ante Unión La Calera.

El capitán y referente de los “Cruzados”, José Pedro Fuenzalida, conversó con Los Tenores sobre este logro, y todo lo que costó llegar a este importante hito, asegurando que este ha sido el torneo más duro que le ha tocado enfrentar.

“Fue un campeonato y un año duro para todos, entonces este tipo de alegría que le podemos dar a nuestro hinchas, y para nosotros, es muy importante y lo sentíamos así. Teníamos cierta responsabilidad por lo que hemos hecho en el último tiempo, de darle esta alegría a nuestra gente”, señaló.

“Nunca dimos este torneo por uno que lo fuéramos a ganar con facilidad. Más allá de que teníamos ventajas, también teníamos partidos pendientes, y eso nos daba cierto respiro”, prosiguió el “Chapa”.

Además agregó que “cuando recuperamos los partidos, la distancia se mantuvo porque no podíamos ganar, tuvimos gran cantidad de partidos seguidos, muchas bajas por lesión. Por lo mismo, nunca nos dimos por ganadores de antemano“.

También tuvo palabras para el nuevo entrenador de La Roja Martín Lasarte, donde el “Chapa” afirmó que tiene esperanza con el equipo y que el uruguayo es un técnico serio. “No me gustó lo que pasó en el último tiempo, el tema de encontrar un nuevo técnico. No sé si al final era desesperación, pero se escucharon nombres para la selección por todos lados”, indicó.

“Estoy tranquilo con el técnico que llegó, Lasarte es un entrenador serio, que va a agarrar a una selección en pleno recambio, pero le tengo fe a esta selección y a los jugadores que hay“, sentenció.