Histórico de Unión La Calera, Juan Carlos Vera: “Si queremos ser grandes tenemos que ganarle a Católica hoy”

Este miércoles, Unión La Calera tendrá su última chance de pelearle el título a Universidad Católica, ambos equipos se enfrentan a las 21:30 horas en San Carlos de Apoquindo.

El exvolante de los cementeros, Juan Carlos Vera, en conversación con ADN Deportes, anticipó lo que será el duelo contra los cruzados. “Creo que es el partido más importante que tiene Calera en este torneo y desde 1955 cuando inició el equipo, tener posibilidades de ganarle a Universidad Católica y seguir peleando por el título es único para el equipo de mi pueblo y que me llevó al fútbol profesional. La gente está muy esperanzada de ser campeón de Primera División, hemos sido campeones de tercera y de segunda, yo creo que la semana que viene es la chance de ser campeones“.

Además, el exfutbolista que estuvo en el club entre 1979 y 1984 y después de un paso por Huachipato, Audax Italiano y el fútbol mexicano, regresó en 1995, analizó las virtudes que tienen los caleranos por sobre la UC. “Difícil para ambos equipos, porque ambos tienen un sistema de juego muy marcado, Unión La Calera es difícil, te quita el balón, espera los errores del contrario, mientras que Universidad Católica es un equipo que le gusta tener el balón, depende mucho de las individualidades, pero la verdad si Calera les toma el partido, yo creo que va a sacar un muy buen resultado, porque Calera si te toma el balón te puede dominar los 90 minutos. Ojalá gane Calera porque sería bonito para el fútbol chileno”.

Unión La Calera tuvo varias posibilidades de igualar a Universidad Católica en la punta del campeonato, sin embargo nunca pudo hacerlo. Vera afirmó que esta situación se dio por un factor sicológico. “Calera tuvo cuatro o cinco chances de quedarse con el primer lugar y con un partido menos, pero pasa siempre lo mismo, los equipos pequeños cuando tienen que ganar los partidos importantes no los ganaron, los equipos grandes no te perdonan, los equipos chicos como Calera que no han tenido nunca un campeonato les pesa, esa es la mochila que tienen todos los equipos chicos, pero cuando logran ser campeones ya se sienten más importante y fuertes, es lo que le pasó a la Selección Chilena antes que llegara Bielsa, jugábamos siempre de chico a grande, ahora ya no”, comenzó diciendo.

Incluso, el exfutbolista se mostró ilusionado con la posibilidad de seguir disputando la pelea por el título hasta la última fecha. “Si queremos ser grandes tenemos que ganarles a Católica hoy, si les ganamos tenemos muchas chances de ser campeones, porque ya Católica está sintiendo ese fantasma que los sigue a ellos desde muchos años, que han perdido campeonatos que los tienen casi cerrados y los pierden en los últimos partidos. Si ganamos a Católica, tenemos muchas chances de ser campeones”.

Para finalizar, Juan Carlos Vera también tuvo palabras por el cambio de insignia. “Es complicado porque la gente se identifica con una insignia que lleva muchos años, hay hinchas que nacieron con esa insignia, pero hay que pensar que el equipo no es solamente una institución con gente que eran socios, el fútbol ha cambiado y lamentablemente ha llegado gente que ha sacado el equipo adelante muy bien en lo futbolístico, pero ellos pensaron que como dueños del equipo querían tener una insignia que los representara a ellos. Yo creo que fue un error de los dueños del club, porque ellos debieron haberle preguntado a la gente”, comenzó diciendo.

Además, el exvolante cementero profundizó en el tema al ejemplificar con lo que pasó con Monarcas Morelia que se cambió de ciudad para ser Mazatlán FC.”Fue un error que cometió la directiva nueva, pero se puede llegar a un buen término y es que ambas partes se respeten y se usen las dos, en San Luis de Quillota hicieron lo mismo y usan las dos insignias, parte de la afición antigua y del dueño que es más nueva. Siempre va a quedar ese mal entre dueño y afición, porque cuando vuelva la gente al estadio van a aparecer nuevamente las banderas con el escudo de Calera que lo vio nacer y sería una locura y una estupidez que se lleven al equipo a otro lado. Ellos tienen que pensar que esto no es México, ahí se pueden hacer ese tipo de cosas y le faltan el respeto a la afición. Ellos son gente muy inteligente, que tienen empresas grandes, gente joven que saben que la afición es importante, sería bueno que se juntaran más adelante y planifiquen para que las dos insignias estén en el pecho del equipo“, sentenció.