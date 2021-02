El archivo no muerde: Lasarte confesó en “Los Tenores” su deseo de dirigir a “La Roja”

Martín Lasarte será el nuevo entrenador de la selección chilena tras haber llegado a acuerdo con la ANFP luego de largas negociaciones por parte del ente rector del fútbol chileno.

El técnico uruguayo con pasado en Universidad de Chile y Universidad Católica está muy identificado con el fútbol local. Así confesó el 3 de mayo del 2020 en conversación con “Los Tenores” que alguna vez se ilusionó con dirigir a la selección chilena, tras la salida de Jorge Sampaoli.

“Machete” confesó que apenas le comentaron la opción, se puso a trabajar de inmediato para analizar los jugadores. “Yo estaba de vacaciones, totalmente desenchufado. No te diré que me ilusione, pero tome un block de notas y me puse a escribir, me puse a anotar fechas. Me empecé a ilusionar. Me pareció que podría ser. Me habría gustado”.

Incluso recordó que se vio muy esperanzado con dicha posibilidad. “Me ilusioné, creí que tenía alguna chance y no quería que me pillara de improvisto la información. Recorrí la vida de todos los jugadores chilenos por el mundo”.