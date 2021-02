Luciano Aued sobre la posibilidad de ser campeones ante Unión La Calera: “Estamos con mucha ilusión de hacer historia”

Este miércoles, Universidad Católica recibirá a Unión La Calera con la opción de ser campeones. Actualmente, los cruzados tienen cinco puntos de ventaja por sobre los cementeros, por lo que la UC tiene que ganar o empatar para levantar la copa, solo la victoria de los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda podría poner todo en suspenso hasta la última fecha.

En conferencia de prensa, Luciano Aued comentó cómo se viven los días previos a este duelo que podría coronarlos como tricampeones. “Sabemos que aún no hemos conseguido nada y trabajamos a conciencia en eso, sabemos que vamos a enfrentar un gran rival el miércoles, no va a ser fácil. Tenemos que hacer las cosas muy bien y seguir corrigiendo errores y recuperándonos físicamente para estar lo mejor posible y hacer un gran partido. Tenemos muchos jugadores de experiencia que en esta situación aportan y muchos chicos que te dan esa frescura y esa juventud que nos hizo muy bien durante todo el campeonato, es una mezcla linda”.

Además, “Luli” agradeció las muestras de afecto que ha recibido por parte del club y de sus hinchas en estos años que está en la UC y afirmó que todo el plantel está enfocado en conseguir el objetivo. “A lo largo de estos años me he encariñado muchísimo, creo que es recíproco y eso me alegra, me han tratado muy bien a mí y a mi familia, eso es algo muy importante para alguien que viene de afuera. Cuando llegué dije que no me gustaba pasar por los clubes y no dejar nada, estamos con este grupo peleando por dejar una huella grande en el club y agrandar más aún su rica historia, eso nos motiva muchísimo, estamos muy compenetrados en poder lograr esto que sería histórico, sabemos que tenemos un partido muy difícil contra un gran rival. Estamos con mucha ilusión de hacer historia, pero falta para cerrarlo“.

Aued también desestimó que la ansiedad de obtener la victoria les juegue en contra. “Presión no tenemos, solo tenemos ilusión, deseo y las ganas de hacer historia, eso nos motiva. Hemos llegado a esta situación con chances muy grandes de lograr esto histórico y la ilusión es grandísima. Presión no tenemos, solo la ilusión de hacer las cosas bien y trascender en este club“.

Finalmente, el futbolista destacó que Universidad Católica lleva tres años consecutivos peleando el torneo. “Es un año especial y va a ser recordado para siempre, si vamos a lo estrictamente futbolístico costó muchísimo y sería culminado de la mejor forma. A lo largo de estos años, el equipo siempre pensó en ganar, siempre salió a la cancha intentando eso, hemos mostrado que siempre queremos ir adelante, atacar, lastimar al rival, eso hizo que durante estos años estemos tan arriba, más allá del cambio de técnicos y demás, el plantel tiene esa mentalidad ganadora. Sabemos que como siempre tenemos que ganar el partido“, sentenció.

El partido entre cruzados y cementeros será este miércoles a las 21:30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.