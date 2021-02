José Yuraszeck: “El momento de la “U” es triste, Carlos Heller y su gente no han estado a la altura”

Los últimos dos partidos que le quedan a Universidad de Chile son frente a Curicó Unido y Deportes Antofagasta. El equipo que dirige Rafael Dudamel depende de sí mismo para no pasar zozobras con la tabla ponderada.

El expresidente de Azul Azul, José Yuraszeck, en conversación con Los Tenores, comentó le presente del cuadro laico. “La mejor manera de definir el momento actual de la “U” es un triste momento, pasar dos años enteros tratando de no descender es algo que no se merece la “U” ni sus hinchas, hay que sacar lecciones de lo que ha pasado en estos años, Carlos Heller y su gente no han estado a la altura, llevan siete años y todo está en estado catastrófico, el primer equipo peleando el descenso, el fútbol joven casi sin inversión, económicamente deben más de 17 mil millones de pesos, eso hace un panorama negro para el futuro”.

Además, el exmandatario hizo una comparación de su período al mando de Universidad de Chile con la actual directiva. “Los cinco años que estuvimos a cargo de Azul Azul, la “U” consiguió cinco títulos nacionales, una Copa Chile, llegamos a dos semifinales de Copa Libertadores, ganamos una Copa Sudamericana, el fútbol joven brillaba y exportábamos jugadores, construimos el CDA, dejamos con cero deuda y con más de diez millones de dólares en caja. No son el sistema son las personas, los que están hoy en día no han sido capaces, han sido un fracaso, tienen que dar un paso al costado, lo digo muy responsablemente, lo digo para Heller y el resto”.

En la entrevista, Yuraszeck fue enfático en señalar que no tiene intenciones de volver a su cargo anterior. “Nos queda una semana de sufrimiento, yo espero que por el bien de la “U”, Heller y su gente hagan un examen interno y digan que se han equipo y que lo han hecho mal y le den la pasada a otros. Quiero hacer una aclaración desde ya que yo no estoy dispuesto a ser un comprador de acciones en la “U”.

Al ser consultado sobre quiénes deberían estar al mando del elenco azul, el expresidente afirmó que no es el encargado de dar nombres. “Yo no pretendo decir quiénes deben llegar, sino dejar un marco de referencia de cómo deben ser la gente que debe llegar, que deben armar un equipo y pensar en el mediano y largo plazo, fomentar fuertemente el fútbol joven, tiene que ser un equipo de gente que deben saber de fútbol, no solamente ser hinchas”.

Finalmente, Yuraszeck comentó la situación que vivieron los dirigentes con Walter Montillo, quien terminó anunciando su retiro. “Es un momento difícil para hablar de Walter Montillo hoy, quedan dos partidos, yo pienso que cada uno juega un rol y es cierto que los jugadores quieren asegurar su futuro económico y contribuir en lo deportivo, pero los clubes tienen la obligación de ser responsables con los recursos que manejan. La información que yo tengo, que no sé si es toda, es que Walter Montillo le dio un ultimátum al directorio y el club estimó que no podían aceptarlo y que verían la situación cuando terminara el campeonato y no en noviembre, considero que habría sido irresponsable asegurar jugadores con contrataciones millonarias que además están en el final de sus carreras“, sentenció.

El próximo desafío de Universidad de Chile será de visita frente a Curicó Unido, el próximo miércoles 18:30 horas en La Granja.