Arturo Sanhueza: “Siempre me echan la talla de que el Vial va a jugar con Colo-Colo en la B”

El exvolante de Colo-Colo y actual jugador de Fernández Vial, Arturo Sanhueza, se refirió al momento que atraviesan los albos y a la definición en la Segunda División entre su escuadra y Lautaro de Buin.

En conversación con Las Últimas Noticias, el mediocampista aseguró que no se imagina al “Cacique” en Primera B y reveló que lo molestan con que el próximo año el Vial jugará con el “Popular” en el fútbol del ascenso.

“Nunca se me pasó por la mente el momento que vive el club. Colo Colo es un equipo que siempre tiene que pelear los campeonatos, pero esto jamás me lo imaginaba. Hubo muchas cosas que lo afectaron, pero yo creo que Colo Colo no se irá a la B”, señaló el excapitán de los albos.

“Yo quiero que Colo Colo esté lo más arriba y que Vial juegue la B. Lo peor ya pasó, creo yo. Ya se afirmó y el técnico dio en el clavo. Acá en Concepción siempre me echan la talla de que el Vial va a jugar con Colo-Colo en la B“, aseguró.

También comentó la recta final de la Segunda División Profesional, donde pelean palmo a palmo con Lautaro de Buin por subir a Primera B. “Estamos ahí y esperamos darle una alegría grande a los hinchas del club. Hay mucho entusiasmo y queremos jugar en la Primera B. Tenemos un equipo joven y estamos algunos más viejitos, je. Pero tenemos la esperanza de ganar el campeonato y subir”, sentenció.

A contar de las 18:00 horas de este lunes, los “Aurinegros” se medirán con Deportes Colina, mientras que Lautaro de Buin visitará a General Velásquez en el mismo horario en lo que será la penúltima fecha del campeonato.