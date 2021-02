Matemáticamente posible: La mínima esperanza que tiene Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana

Esta noche, Colo Colo enfrenta a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones, encuentro donde ambos necesitan sumar puntos en su lucha por no descender a la Primera B.

Pero por increíble que parezca, el plantel de Gustavo Quinteros aún tiene opciones no solo de salvarse del descenso, si no que además de meterse en la próxima Copa Sudamericana, de darse una serie de resultados.

La tarde de este sábado, la tabla de posiciones muestra a la Universidad de Chile (45 pts), Deportes Antofagasta (45 pts), O’Higgins (44 pts) y Huachipato (43 pts) como los clasificados al torneo continental de clubes.

Colo Colo tiene 36 unidades con tres partidos por delante, por lo que de ganar sus próximos tres encuentros, alcanzaría los 45 puntos, metiéndose en Sudamericana 2021.

Sin embargo, el panorama no es sencillo, pues debe esperar que esos cuatro equipos que no sumen más puntos, además de que Santiago Wanderers (43 pts), Curicó Unido (42 pts), Cobresal (40 pts) y Everton (40 pts) enreden unidades y no pasen la línea de 45 puntos.