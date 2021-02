Luis Suárez y la filtración del sueldo de Messi: “No entiendo que la gente tenga tanta maldad”

La semana pasada, se dio a conocer la extraordinaria suma de dinero que recibe Lionel Messi como jugador del Barcelona, esto gracias a El Mundo, medio que reveló los 555.237.619 euros que cobra el argentino en el Camp Nou.

Este hecho causó gran indignación en el máximo referente del equipo culé, quien incluso tomará cartas en el asunto ejecutando una demanda a quienes hayan sido responsables de este acto, tanto en la institución como el medio en cuestión. Sin embargo, no solo el “10” está molesto con la situación, y es que Luis Suárez también se pronunció sobre la filtración del sueldo de su amigo personal.

En esa línea, el uruguayo criticó la manera en que se divulgaron los montos del contrato de su excompañero en Barcelona. “Me sorprendió, porque no le veo ningún sentido, ningún motivo, y no entiendo que la gente tenga tanta maldad para hacer algo tan privado, tan personal, con lo que Leo le ha dado al club y generado al club y lo que es Barcelona gracias a Leo”, expresó en diálogo con El Transistor de Onda Cero.

“Por más que un jugador no está por encima de un club, lo que le ha dado Leo a Barcelona no se lo ha dado ningún jugador a un club“, añadió el delantero.

Además, el jugador de Atlético Madrid no intuye quién pudo haber revelado el sueldo de Messi. “No, para nada, hay cuatro o cinco personas que saben eso. Nosotros no hablamos de eso, yo tampoco le pregunté nada, eso son temas delicados y prefiero evitarlo, como él ha evitado situaciones mías cuando lo he pasado mal”, sentenció Suárez.