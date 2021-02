Dudamel y su presente en Universidad de Chile: Cada partido es un examen, no me siento intocable

Rafael Dudamel, entrenador de Universidad de Chile analizó el complicado presente de los azules y reforzó su convicción de poder seguir en el equipo pese a los malos resultados.

En conferencia de prensa, el venezolano desestimo sentirse sobrepasado, pero si está consciente de la evaluación por parte de la gente y dirigencia. “Los entrenadores siempre estamos siendo evaluados, cada partido es un examen. No me siento intocable”.

Sobre su particular estilo “didáctico” a la hora de dirigir, Dudamel recalcó que debe lograr una confianza extra con el plantel. “Estar más cercano o más distante no garantiza nada. Hay que desarrollar una empatía y una afinidad con los futbolistas, que no se da con todos de la misma manera. El jugador necesita tener seguridad”.

Consultado por su continuidad, el exseleccionador llanero aseguró que no se imagina fuera de la institución. “Cuando Dios considere que nuestra etapa acá haya concluido, otros tendrán la oportunidad. Siento orgullo de ocupar este lugar”