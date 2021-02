Un jugador salió de la cancha en ambulancia: brutal choque se tomó duelo entre Belenenses y Porto

Jornada de mucha angustia en el fútbol portugués. Belenenses y Porto se medían por la fecha número 17 de la Primeira Liga, duelo clave para los visitantes que son sublíderes del certamen y buscan alcanzar a Sporting de Lisboa.

Sin embargo, no pudieron sacarse ventajas y repartieron puntos, aunque el resultado del partido pasó a segundo plano tras el lamentable accidente que ocurrió en la cancha.

Corría el minuto 32 del segundo tiempo y Nanu, defensor del Porto, ingresó al área rival en busca de un centro, jugada que no pudo tener peor desenlace: cuando iba a conectar de cabeza, chocó con el codo del arquero Stanislav Kritsyuk e inmediatamente se desplomó en el pasto, dando inicio a una dramática escena.

Tras el impacto, el lateral derecho se encontraba en el suelo inmóvil e inconsciente, generando la preocupación de todos los jugadores a su alrededor. De hecho, Pepe fue el más claro ejemplo de la angustia que existía en el momento, pues el ex Real Madrid no pudo contener sus lágrimas al ver la situación en la que se encontraba su compañero.

Ante el delicado estado de Nanu, una ambulancia tuvo que hacer su ingreso al campo de juego, para luego llevárselo a un hospital, donde fue atendido de urgencia.

Según informaron desde la interna del Porto, el jugador ya había recuperado la consciencia, y como era de esperarse el diagnóstico denotó lo realmente grave que había sido el choque, pues se le diagnosticó conmoción cerebral y un traumatismo en la zona vértebro-lumbar.

Tras ello, se confirmó que pasaría toda la noche en el centro hospitalario, aunque se desconoce por cuánto tiempo se encontrará fuera de las canchas. Sin embargo, su estabilidad trajo tranquilidad en Portugal, donde se llegó a temer lo peor.

Força Nanu. Rápidas melhoras 💪

ℹ Nanu teve uma concussão cerebral e traumatismo vértebro-medular com perca de conhecimento. Neste momento está estável, consciente e já está orientado no tempo e no espaço#FCPorto #BFSFCP pic.twitter.com/FmTZZwZ2Qm

— FC Porto (@FCPorto) February 4, 2021