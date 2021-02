César Pinares se habría negado entrar a la cancha en medio de partido del Gremio

César Pinares está viviendo un momento incómodo en el fútbol brasileño, luego que se especularan cosas tras su último encuentro defendiendo la camiseta del Gremio.

El volante chileno fue suplente en la paridad 3-3 entre su club y el Santos, equipo subcampeón de la Copa Libertadores. Pero algo ocurrió en los pasajes finales del partido.

De acuerdo a información que trasciendo de Brasil, el exUniversidad Católica se habría negado a ingresar al terreno de juego en los descuentos, generando la molestia del cuerpo técnico.

Com registros do repórter fotográfico Fabiano do Amaral, Pinares sendo chamado para entrar em campo ao final da partida.

Grêmio 3 x 3 Santos

