Lo critican en Brasil: César Pinares se habría negado a ingresar en el empate de Gremio y Santos

En un intenso partido, Gremio y Santos igualaron 3-3 por la fecha 34 del Brasileirao, duelo en el que César Pinares fue uno de los protagonistas, pero no de la mejor manera, e incluso está siendo blanco de fuertes críticas en la prensa brasileña.

El chileno vio desde la banca el gran encuentro. Sin embargo, sobre el final del partido, se dio una particular polémica en el equipo de Porto Alegre, la cual involucra precisamente al exUniversidad Católica.

En un principio, el equipo dirigido por Renato Portaluppi ganaba el duelo por 3-1, pero el “peixe” logró igualarlo, y cuando quedaba poco para el pitazo final, los locales se dispusieron a jugar sus últimas cartas.

Por ello, llamaron a Pinares para entrar al terreno de juego, ante lo que el volante nacional hizo un gesto de negación y finalmente no saltó al campo.

NO AR | VESTIÁRIO

🇪🇪 Com registros do repórter fotográfico Fabiano do Amaral, Pinares sendo chamado para entrar em campo ao final da partida.

⚽️ 🇪🇪 (7º) Grêmio 3 x 3 Santos (8º) ⚫️

📻 FM 101.3 | AM 720 | APP

📺 https://t.co/zU8oReEnl5#FutebolGuaíba pic.twitter.com/H7wusFxDcY

— Futebol Guaíba (@FutebolGuaiba) February 3, 2021