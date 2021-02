Fernando Zampedri y opción de Holan en la selección: Yo no he escuchado nada, a él lo veo enfocado en el equipo

Durante esta jornada, el delantero de Universidad Católica, Fernando Zampedri, adelantó lo que será el próximo desafío de los “Cruzados” ante Deportes La Serena y sobre cómo se avecina la recta final del torneo.

En conferencia de prensa, el delantero se refirió a los rumores que vinculan a Ariel Holan con el banco de la selección chilena, asegurando que él ve al estratega netamente enfocado en la UC. “Yo no he escuchado nada, no estoy al tanto sobre quién puede ser el entrenador de la selección. A él lo veo metido en lo nuestro y enfocado en el equipo“, señaló.

Además, hizo un análisis del cuadro “Granate”, su próximo rival en el Campeonato Nacional. “Sabemos cual es el objetivo, estamos con muchas ganas de que llegue el día del partido. Estamos sumamente positivos y haciendo buenos entrenamientos para conseguir los tres puntos el viernes“, afirmó.

“Es un equipo que en este último tiempo mejoró mucho, creció mucho, consiguió muchos puntos. Pero nosotros nos estamos enfocando en el juego nuestro en los entrenamientos, y llegar de la mejor forma, enfocados en querer ganar. Para nosotros este partido es como una final“, agregó.

Finalmente, Fernando Zampedri anticipó las últimas fechas del campeonato, manifestando que están totalmente concentrados para conseguir el tricampeonato. “Estamos en la recta final, queda muy poco. Muy enchufados, comprometidos con estos tres partidos y con muchas ganas de ganar. Estamos trabajando para eso y queremos el viernes conseguir un triunfo que nos deje bien posicionados”, sentenció.