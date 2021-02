“Estoy dolido, nos tratan muy mal”: Cristián Canío disparó contra Marcelo Salas y Deportes Temuco

Complejo presente el que vive Deportes Temuco. Tras quedar fuera de la lucha por subir a Primera División ante Rangers, el “Pije” está presenciando importantes roces en la interna. Cristián Canío, capitán del equipo, criticó la manera en que la dirigencia trata a sus jugadores, e incluso disparó contra Marcelo Salas, presidente de la institución.

El experimentado delantero de 39 años ha sabido hacerse un importante espacio en Temuco, donde se ha transformado en un verdadero ídolo y figura, lo que le significó convertirse en quien lleve la jineta del equipo. Por ello, sacó la voz como capitán y reveló la tensa situación que atraviesan, la cual lo tiene prácticamente con un pie fuera de la institución.

En conversación con Radar Austral, el ídolo del “pije” comentó que: “terminé mi contrato. Supuestamente, el que firmé con Marcelo Salas era por dos años, y teniendo un 70% de partidos jugados. La verdad nunca me fijé en eso, y no sé si los cumplí. Una vez me pasó que me dejaron para el último para renovar y al final terminé jugando en Coquimbo. Después se lamentaron. La verdad que ahora no espero nada. Ya sé cómo son y cómo se manejan”, afirmó el “7”.

Además, criticó cómo los dirigentes se dirigen a sus jugadores. “Estoy dolido por el trato. Y no tan solo a mí, sino a la gente más joven, a los que son de la casa. También han pasado este tipo de situaciones. Nos tratan muy mal. Debería haber un trato diferente a los que se criaron con esta camiseta, los que nacieron aquí. Pero ya sabemos cómo es el tema en Temuco. No nos sorprende nada de la dirigencia”, disparó.

En esa línea, desaprobó completamente la gestión de Marcelo Salas como presidente del club. “Está todo a la vista. Imagínate que estuvimos cobrando varios meses en la Administradora de Fondos de Cesantía. Después, tras volver a entrenar, cobramos el 50 por ciento del sueldo, y luego, cuando se empezó a jugar, cobramos el 80. No querían dar nada más“, sentenció Canío.

Con esta situación al rojo vivo, Deportes Temuco ya comienza a pensar en lo que será una nueva temporada en la Primera “B”, en la que probablemente no contarán con el histórico jugador, el cual se mantenía como uno de los pilares del equipo disputando 29 partidos en el reciente campeonato, e incluso marcando tres goles.